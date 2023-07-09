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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بهذا السعر .. اشتري أرخص سيارة فرنسية موديل 2023

ستروين سي اليزيه
ستروين "سي اليزيه" موديل 2023

تقدم شركة ستروين نسختها سي اليزيه موديل 2023 بسعر يبدأ من 569 الف جنيه، وتعد هذه النسخة هي أرخص إصدارات الشركة الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي من فئة السيدان وناقل سرعات أوتوماتيكي، إلى جانب الكثير من التجهيزات الاخرى.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بالسوق المصري

ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 

تضم السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 عدد 4 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وبلوتوث ومدخل USB، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي التحكم للاربعة أبواب، مع عجلة قيادة باور سترينج.

ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 

وترتكز السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 على جنوط 16 بوصة، مع مقصورة داخلية رحبة، وشاشة داخلية تعمل باللمس للفئة عالية التجهيزات، بالاضافة إلى قدرات قياسية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، ونظام EBD.

ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 

وزودت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، مقترن بمحرك 1600 سي سي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 188 كم/ساعة، وزمن تسارع يبلغ 12.7 ثانية لكل 100 كم، حيث يمكن للسيارة ضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران. 

ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية لسيارة ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 بالسوق المحلي 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2023 بقيمة قدرها 659 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بقيمة قدرها 709 الف جنيه.

ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 
ستروين سي إليزيه تقنية الفيديو ارخص سيارة فرنسية ستروين سي اليزيه

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