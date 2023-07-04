بهذا السعر .. اشتري أفخم سيارات ستروين بالسوق المصري C5 2023

تعتبر السيارة C5 ايركروس موديل 2023، هي افخم سيارة تقدمها شركة ستروين الفرنسية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و320 ألف جنيه، مع باقة من التقنيات وتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات افخم سيارات ستروين في مصر C5 ايركروس موديل 2023.

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

القدرات الفنية لـ C5 ايركروس موديل 2023 "الأفخم من ستروين"

زمن التسارع : تستغرق السيارة C5 ايركروس موديل 2023 مدة قدرها 9.4 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

تستخدم ستروين C5 ايركروس موديل 2023 محرك تيربو سعة 1600 سي سي "4 سلندر" يضخ قوة قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

تنتقل السرعة إلى منظومة الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

نوع الجر "أمامي".

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

السرعة القصوى للسيارة C5 ايركروس موديل 2023 تصل إلى 201 كيلومتر/س.

معدل استهلاك الوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2023 بالسوق المصري

أول فئة AT LIVE موديل 2023 بسعر 1,320,000 جنيه.

ثاني فئة FEEL - WITH OUT SUNROOF موديل 2023 بسعر 1,445,000 جنيه.

ستروين C5 ايركروس موديل 2023

ثالثة فئة FEEL WITH SUNROOF موديل 2023 بسعر 1,495,000 جنيه.

رابع فئة SHINE موديل 2023 بسعر 1,595,000 جنيه.