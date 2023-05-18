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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لارخص سيارات ستروين في مصر "موديل 2023" .. صور

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه موديل 2023

ارتفعت من جديد اسعار السيارة ستروين سي اليزيه المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت زيادة سعرية قدرها 90 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، والتي تعد ارخص سيارة وسط طرازات ستروين موديل 2023 في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد لارخص سيارات ستروين في مصر "سي اليزيه" 2023 

ستروين سي اليزيه موديل 2023

ابعاد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023

 

تتمتع السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2652 مم، ويصل الطول الكلي للسيارة إلى 4427 مم، و 1948 مم للعرض، و 1466 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 156 مم للخلوص الارضي، وسعة خزان وقود تقدر بـ 50 لتر.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

الاداء الفني للسيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 

 

تستهلك السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستغرق في تسارعها من 0 لـ 100 كم/ساعة مدة زمنية قدرها 12.7 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

وتعتمد السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء لجميع الفئات المطروحة محليًا "سداسي" النقلات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 188 كيلومتر في الساعة.

ستروين سي اليزيه موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة لارخص سيارات ستروين "سي اليزيه" موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى ستروين سي اليزيه موديل 2023 بسعر 649 ألف جنيه بدلاً من 559 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2023 بسعر 689 ألف جنيه بدلاً من 599 ألف جنيه.

ستروين سي اليزيه موديل 2023
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