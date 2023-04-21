سعر ستروين C4 موديل 2023 في مصر |صور

استطاعت شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية، وعلى رأسها السيارة الانيقة C4 موديل 2023.
سعر ومواصفات السيارة ستروين C4 موديل 2023 في السوق المصري
تعتمد سيارة ستروين C4 موديل 2023 على نظام الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد اوامر الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، تتصل بمحرك "تيربو" سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 155 حصانا.
كما ينتج محرك السيارة ستروين C4 موديل 2023 عزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر، وبفضل تلك القدرات الفنية تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية للانطلاق من وضع الثبات 0 ووصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.
ابعاد السيارة ستروين C4 موديل 2023
- طول 4360 مم.
- عرض 1834 مم.
- ارتفاع 1520 مم.
- سعة تخزين خلفية 380 لتر.
احدث الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C4 موديل 2023 في مصر
سعر الفئة الاولى FEEL موديل 2023 يبلغ 919 ألف جنيه.
سعر الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR موديل 2023 يبلغ 929 ألف جنيه.
سعر الفئة الثالثة SHINE موديل 2023 ييبلغ 999 ألف جنيه.
سعر الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR موديل 2023 يبلغ مليون و 99 ألف جنيه.