سعر ستروين C4 موديل 2023 في مصر |صور

استطاعت شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والمنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية، وعلى رأسها السيارة الانيقة C4 موديل 2023.

ستروين C4 موديل 2023

سعر ومواصفات السيارة ستروين C4 موديل 2023 في السوق المصري

تعتمد سيارة ستروين C4 موديل 2023 على نظام الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد اوامر الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، تتصل بمحرك "تيربو" سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 155 حصانا.

ستروين C4 موديل 2023

كما ينتج محرك السيارة ستروين C4 موديل 2023 عزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر، وبفضل تلك القدرات الفنية تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية للانطلاق من وضع الثبات 0 ووصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

ستروين C4 موديل 2023

ابعاد السيارة ستروين C4 موديل 2023

طول 4360 مم.

عرض 1834 مم.

ارتفاع 1520 مم.

سعة تخزين خلفية 380 لتر.

ستروين C4 موديل 2023

احدث الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C4 موديل 2023 في مصر

سعر الفئة الاولى FEEL موديل 2023 يبلغ 919 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية FEEL BULE INTERIOR موديل 2023 يبلغ 929 ألف جنيه.

سعر الفئة الثالثة SHINE موديل 2023 ييبلغ 999 ألف جنيه.

سعر الفئة الرابعة SHINE RED INTERIOR موديل 2023 يبلغ مليون و 99 ألف جنيه.