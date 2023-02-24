تتخطى المليون .. سعر ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 |صور

تعتبر النسخة C5 ايرو كروس هي اغلى اصدارات شركة ستروين الفرنسية المقدمة داخل السوق المصري، حيث تقدم السيارة بموديلات 2023 عبر 3 فئات من التجهيزات مع سعر يبدأ من 929 الف جنيه، إلى قيمة تتخطى حاجر المليون.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 و احدث اسعارها في مصر

ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

محرك السيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

تعتمد السيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 على محرك 4 سلندر 1600 سي سي، يضخ قوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتعمل السيارة بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات "جر امامي".

ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

تسارع السيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 إلى 201 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 9.4 ثانية.

ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

الطول الكلي 4500 مم.

العرض الكلي 1860 مم.

الارتفاع الكلي 1689 مم.

قاعدة العجلات 2730 مم.

سعة التخزين 516 لتر.

سعة خزان الوقود 53 لتر.

ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

وسائل الحماية للسيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى مساعد المكابح BA، وخاصية الثبات الالكتروني.

ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

وتتضمن ايضا أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، ونظام تحديد الحارة المروروية، ومتابعة ضغط الاطارات، ونظام المساعدة على تجاوز التلال HA، مع تقنية متابعة النقاط العمياء.

سعر السيارة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023

الفئة الاولى ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 بسعر 929 الف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 بسعر مليون و 29 الف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 بسعر مليون و 149 الف جنيه.