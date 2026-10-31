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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعليم النواب تناقش أزمات التنسيق الجامعي ومسابقة الـ30 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعين يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات القبول بالجامعات الحكومية والأهلية، وأزمات مسابقة تعيين المعلمين بالمرحلة الخامسة.

تخصص اللجنة اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدي مرشد، وثروت سويلم، وجيلان أحمد، وحسن عمار، وإيرين سعيد، ونسرين عمر، وحسين هريدي، وأحمد فرغلي، وحمادة حلبي، وعلي عبد القادر، وحسام المندوه.

وتتناول طلبات الإحاطة ما شاب تنسيق القبول بالجامعات هذا العام من مشكلات، وحرمان بعض الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة من الالتحاق بالجامعات الحكومية، وقواعد قبول الطلاب الأجانب، والتوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب، وآليات القبول بالجامعات الأهلية، إلى جانب أزمة طلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وضوابط قبول الطلاب بكليات الطب التابعة لجامعات روسية داخل مصر.

كما تعقد اللجنة اجتماعها الثاني لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبتين ميرفت عازر ونسرين عمر، بشأن التأخر في استكمال إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ورفض عدد من الجامعات المصرية تسجيل درجة الماجستير لخريجي البرنامج التقني التكنولوجي .

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد كبير من النواب بشأن مشكلات مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة الخامسة، والتي تشمل مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

وتضم قائمة النواب مقدمي طلبات الإحاطة كلاً من: محمد حمدي دسوقي، ومحمد مصطفى كمال، وأحمد عبد الله العويضى، ومحمد سامي علي السيد شهدة، ومحمد الدماطي، ومحمود حبيب، ومحمد عبد العليم داود، وسيد أبو بريدعة، وبسام الصواف، ورائف تمراز، وأحمد سعيد أبو عمر، وسامح شاور، ومحمود عادل شعلان، ونجوى الألفي، وياسر عرفة، وعلاء قدري، وإيرين سعيد، ومحمد الصالحي، وياسر الهضيبي، وعاصم مرشدي، وأحمد حسين الصياد، وحسام حسن الخشت.

إعادة النظر في نتائج المسابقة

وتتناول طلبات الإحاطة موقف المتقدمين الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم، وأسباب استبعاد عدد من المتقدمين رغم اجتيازهم الاختبارات والمراحل المقررة، ومعايير الوزن النوعي ونسبة النجاح، والمطالبة بإعادة النظر في نتائج المسابقة واستكمال تعيين المستحقين، إلى جانب مشكلات التوزيع الجغرافي للمعلمين الجدد، وآليات المفاضلة بين المتقدمين، وتوزيع المقبولين على الإدارات التعليمية، فضلاً عن إجراءات تعيين 72 ألف معلم على مستوى الجمهورية. 

لجنة التعليم مجلس النواب الجامعات مسابقة تعيين المعلمين

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