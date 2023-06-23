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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات واسعار ستروين "C4 X" بعد تقديمها في مصر .. صور

ستروين C4 X موديل
ستروين C4 X موديل 2024

تواصل العلامة التجارية الفرنسية "ستروين"، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة C4 X موديل 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و 150 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات واسعار السيارة ستروين C4 X موديل 2024 بعد تقديمها في السوق المصري 

ستروين C4 X موديل 2024

مواصفات السيارة ستروين C4 X موديل 2024 

 

تقدم السيارة ستروين C4 X موديل 2024 عبر ناقل حركة "أوتوماتيكي" مكون من 8 سرعات، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر" PureTech، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي تيربو.

ستروين C4 X موديل 2024

تأتي السيارة ستروين C4 X موديل 2024 بتصميم خارجي انيق، مع حزمة من المصابيح الامامية، وهيكل رياضي، مع جنوط ذات تصميم هندسي يعزز من هذا المفهوم، بالاضافة إلى باقة من وسائل التحكم والرفاهية، إلى جانب برامج الحماية والتي تشمل، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، نظام تنبيه السائق، فرامل يد الكترونية، ومكابح ABS و EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية.

ستروين C4 X موديل 2024

بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن، حاساسات حركة أمامية، نظام رصد النقاط العمياء، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، كما تتمتع السيارة بالعديد من اللمسات العصرية، مثل شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الحديثة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

 

تعرف على اسعار السيارة ستروين C4 X موديل 2024 بعد طرحها بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى FEEL C4 X موديل 2024 بقيمة قدرها 1,150,000 جنيه.

الفئة الثانية SHINE C4 X موديل 2024 بقيمة قدرها 1,260,000 جنيه.

ستروين ستروين C4 X موديل 2024 ستروين C4 X موديل 2024

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