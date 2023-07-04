15 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 بالسوق المصري

شهدت الساعات القليلة الماضية بعض الزيادات السعرية لاصدارات شركة "شيري" الصينية المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن الطرازات المجمعة محليًا، منها النسخة الرياضية تيجو 7 موديل 2023، والتي تنتنمي إلى عائلة الـ SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 15 ألف جنيه، شملت جميع الفئات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالسوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تعرف على ابرز مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، وتظام الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وحساسات ركن وكاميرا للمساعدة، إلى جانب مثبت سرعة، ومرايات كهربائية، ونظام ايموبليزر المانع السرقة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ونوافذ كهربائية التحكم مع قفل مركزي، وجنوط تصل قياسها لـ 18 بوصة، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و 210 نيوتن/متر بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 نقلات "جر أمامي".

شيري تيجو 7 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادة بلغت 15 ألف جنيه

تقدم الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 720 ألف جنيه بدلاً من 705 ألف جنيه.

وتأتي الفئة الثانية من السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر رسمي يقدر بـ 780 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه.