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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 450 ألف جنيه .. أحدث أسعار سيارات شيري 2023 في مصر

الاسعار الجديدة
الاسعار الجديدة لسيارات شيري بعد الزيادات السعرية الاخيرة

شهدت أسعار سيارات شيري موديل 2023 المقدمة في السوق المصري، زيادة سعرية خلال الايام الماضية، شملت النسخة اريزو 5 والتي ارتفعت بقيمة قدرها 10 الاف جنيه، بالاضافة إلى السيارة شيري تيجو 7 والتي ارتفعت بقيمة بلغت 15 ألف جنيه، كما شهدت السيارة تيجو 3 زيادة تراوحت بين 10 الاف و 20 الف جنيه بعد طرح موديل 2024.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة لسيارات شيري بعد الزيادات السعرية الاخيرة. 

 الاسعار الجديدة لسيارات شيري بعد الزيادات السعرية الاخيرة 

1 – شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

حصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على ناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى، أما الفئة الثانية والثالثة فتمتعت بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 114 حصانا، بالاضافة إلى وجود حزمة من التجهيزات منها مكيف هواء، مكابح ABS و EBD، ونظام ESP، وعدد 2 AIRBAGS، وكاميرا، وحساسات ركن خلفية، وفتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وزجاج كهربائي ايضا، وقفل مركزي.

 

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

الفئة الاولى مانيوال بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 520 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.

 الاسعار الجديدة لسيارات شيري بعد الزيادات السعرية الاخيرة 

2 – شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بجنوط رياضية 18 بوصة، مع فرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومثبت للسرعة، مع محرك بقوة 145 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات.

 

اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك بسعر 720 ألف جنيه بدلاً من 705 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 780 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه.

 الاسعار الجديدة لسيارات شيري بعد الزيادات السعرية الاخيرة 

3 – شيري تيجو 3 

 

زودت السيارة شيري تيجو 3 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع باقة من التجهيزات منها فتحة سقف، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا.

 

اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 و 2024 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر 600 الف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

الفئة الأولى أوتوماتيك شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر 610 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

شيري تقنية الفيديو اريزو 5 موديل 2023 تيجو 7 موديل 2023 تيجو 3

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