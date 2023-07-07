سعر أرخص سيارة من هيونداي في مصر موديل 2024 .. صور

تتصدر السيارة هيونداي أكسنت RB، قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط موديلات 2024، والتي تحمل العلامة الكورية الجنوبية، كما تعد من أشهر الإصدارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه النسخة عبر 5 فئات من التجهيزات، مع زيادة سعرية جديدة شهدتها خلال شهر يوليو 2023 قدرت بـ 50 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر أرخص سيارات هيونداي موديل 2024 بالسوق المصري، إلى جانب أبرز مواصفاتها الفنية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

مواصفات السيارة اكسنت RB الأرخص من هيونداي بموديل 2024

تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية بلغت 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات "جر أمامي".

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على عدة تجهيزات منها، وسائد هوائية، وفرامل ABS و EBD، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة ملونة باللمس، وبلوث، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 549 ألف جنيه بدلاً من 499 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 559 ألف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 574 ألف جنيه بدلاً من 524 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 589 ألف جنيه بدلاً من 539 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 599 ألف جنيه بدلاً من 549 ألف جنيه.