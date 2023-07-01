سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي، حيث تتمتع هذه النسخة بمظهر خارجي رياضي من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2023 داخل السوق السعودي.

هيونداي توسان موديل 2023

أبرز مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2023

تحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2023 على قدرات فنية تضم محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء "دفع أمامي".

هيونداي توسان موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تضم باقة من التجهيزات منها مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، قفل مركزي، كاشف التصادم، نظام المساعدة على تسلق التلال، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام متابعة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

هيونداي توسان موديل 2023

وتتمتع السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد اوتو ولعرض أنظمة الملاحة، ولوحة عدادات أنيقة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث ومدخل AUX، ومراآة التعتيم أوتوماتيكياً.

هيونداي توسان موديل 2023

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 في السعودية

تتراوح أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بالسوق السعودي بين 104.575 ريال و 135.625 ريال.