بالأسعار .. مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

تعتبر السيارة هيونداي توسان، والنسخة كيا سبورتاج موديل 2023، من أكثر السيارات شعبية داخل السوق المصري، عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يقدم الصانع الكوري الجنوبي تلك النسختين عبر باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع أسعار متقاربة إلى حد كبير.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين السيارة هيونداي توسان وكيا سبورتاج موديل 2023، بالإضافة إلى احدث الاسعار الرسمية للنسختين داخل السوق المصري

مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي توسان

الطول الكلي 4500 مم.

العرض الكلي 1865 مم.

الارتفاع الكلي 1651 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم

قاعدة العجلات 2680 مم.

سعة حقيبة التخزين 503 لتر.

خزان الوقود 54 لتر.

مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج

الطول الكلي 4515 مم.

العرض الكلي 1865 مم.

الارتفاع الكلي 1650 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

قاعدة العجلات 2680 مم.

حجم حقيبة التخزين 591 لتر.

سعة خزان الوقود 54 لتر.

تعرف على القدرات الفنية للسيارة هيونداي توسان والنسخة كيا سبورتاج 2023

مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

تأتي السيارة هيونداي توسان بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينمكن من انتاج 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية، جر امامي، مع زمن تسارع يقدر بـ 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، و 6 لترات لكل 100 كيلومتر كمتوسط استهلاك للوقود.

مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

دعمت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز DSG من 7 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعىة خلال مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية.

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان في السوق المصري

مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان 2022 في مصر

الفئة الاولى SHADOW هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,040,000 جنيه.

الفئة الثانية BLAZE هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثالثة REDINE هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,155,000 جنيه.

الفئة الرابعة NIGHT هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,265,000 جنيه.

الفئة الخامسة MID-NIGHT هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,275,000 جنيه.

الفئة السادسة BLACK DIAMOND هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,355,000 جنيه.

الفئة السابعة COLLECTOR هيونداي توسان موديل 2022 بسعر 1,365,000 جنيه.

مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى LX كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر 1,169,900 جنيه.

الفئة الثانية EX كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر 1,559,900 جنيه.

الفئة الخامسة GT-LINE كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر 1,639,900 جنيه.