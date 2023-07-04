بسعر جديد .. شيري تيجو 3 بعد طرح موديل 2024 في مصر

تواصل السيارة شيري تيجو 3 من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 إلى جانب موديلات 2023، حيث شهدت كلاهما زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تراوحت بين 10 الاف و 20 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 بعد طرح موديل 2024 بالاضافة إلى احدث سعر لموديل 2023 بعد الزيادة الرسمية الجديدة.

شيري تيجو 3

ابرز مواصفات النسخة شيري تيجو 3

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على تصميم رياضي SUV، وباقة من التجهيزات منها شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة متعدد الوظائف ويدعم اوامر التحكم الصوتية، مع نظام ترفيهي، ومكيف هواء، وفتحة سقف كهربائية التحكم، ومرايات جانبية كهربائية ايضا.

شيري تيجو 3

وتضم السيارة شيري تيجو 3 ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر" مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، كما تضم عدد من تجهيزات الحماية يتضمن حساسات ركن، وكاميرا، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، ووسائد هوائية امامية للحماية، ونظام ايموبليزر للحماية من السرقة.

شيري تيجو 3

تعرف على اسعار السيارة شيري تيجو 3 بالسوق المصري موديل 2023 وبعد طرح موديل 2024

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 زيادة سعرية بلغت 10 الاف جنيه، ليصل سعرها إلى 600 الف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

وطرحت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة بلغت 610 ألف جنيه، بفارق يبلغ 20 ألف جنيه مقارنة باصدارات 2023.