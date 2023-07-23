أرخص سيارة يمكن الحصول عليها في مبادرة الاحلال .. صور

تعبر السيارة BYD F3 هي ارخص سيارة يمكن الحصول عليها داخل مبادرة الاحلال، على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة والتي قدرت بـ 27.625 ألف جنيه، لتقدم الفئة الاولى من هذه النسخة بقيمة سعرية قدرها 381 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ارخص سيارة داخل مبادرة الاحلال وابرز مواصفاتها الفنية

ارخص سيارة في مبادرة الاحلال BYD F3

مواصفات السيارة BYD F3

تأتي السيارة BYD F3 بوسائد هوائية ثنائية للحماية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة بحسب الفئات المقدمة جميعهم يعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

ارخص سيارة في مبادرة الاحلال BYD F3

وتستمد السيارة BYD F3 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

ارخص سيارة في مبادرة الاحلال BYD F3

سعر ارخص سيارة في مبادرة الاحلال BYD F3

الفئة الأولى BYD F3 مانيوال بقيمة قدرها 381 ألف جنيه بدلاً من 353.375 ألف جنيه.

الفئة الثانية BYD F3 أوتوماتيك بقيمة قدرها 431 ألف جنيه بدلاً من 403.375 ألف جنيه.

ارخص سيارة في مبادرة الاحلال BYD F3

ويذكر أن السيارة BYD F3 تباع خارج مبادرة الاحلال بقيمة سعرية قدرها 450 الف جنيه للفئة الاولى مانيوال، بينما يصل سعر الفئة الثانية والتي تأتي بناقل سرعات اوتوماتيكي بقيمة قدرها 490 الف جنيه.