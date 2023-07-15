سعر جديد لـ BYD موديل 2024 في مصر .. الحق اشتريها

تحتل F3 BYD موديل 2024 قائمة السيارات الصينية الأرخص سعرًا في السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها هذا الشهر بقيمة تراوحت بين 10 الاف جنيه و 20 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئاتالمقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لارخص سيارة صينية في السوق المصري موديل 2024، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

F3 BYD موديل 2024

تتوافر السيارة F3 BYD موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، واخر مانيوال للفئة الأولى خماسي النقلات، مع تقنية الدفع الأمامي لجميع الفئات، بينما تتمكن من السيارة من ضخ 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

F3 BYD موديل 2024

وتمتلك السيارة F3 BYD موديل 2024 مقدمة حادة المظهر، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط 15 بوصة، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية رحبة، وتقنيات داخلية تتضمن نظام صوتي ترفيهي، ومرايات كهربائية جانبية، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي، ومكيف هواء، إلى جانب مكابح ABS، وعدد 2 AIRBAGS للمقاعد الأمامية.

F3 BYD موديل 2024

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة F3 BYD موديل 2024 في مصر خلال شهر يوليو

الفئة الأولى مانيوال F3 BYD موديل 2024 بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك F3 BYD موديل 2024 بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.