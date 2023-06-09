عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر في مصر .. اركب BYD موديل 2023 "زيرو" |صور

 BYD F3 موديل 2023
 BYD F3 موديل 2023

تقدم شركة BYD الصينية، اثنين من اصداراتها داخل السوق المصري، هما النسخة L3 والسيارة F3، والتي تعد واحدة من ارخص السيارات الصينية في مصر، والتي تقدمها BYD، حيث تم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 400 ألف جنيه.

إلحق اشتريها.. أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2023

أرخص سعر لـ فيات تيبو 2023 بالسوق المصري.. صور

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة BYD F3 موديل 2023 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

 BYD F3 موديل 2023

مواصفات السيارة BYD F3 موديل 2023 في مصر 

 

تحتوي السيارة BYD F3 موديل 2023 زجاج كهربائي، وسنتر لوك، مع مقصورة داخلية واسعة تضم مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، مع وجود عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية تتضمن المقاعد الأمامية.

 BYD F3 موديل 2023

وتأتي السيارة BYD F3 موديل 2023 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وبنسبة طول كلي بلغت 4533 مم، و 1705 مم للعرض الكلي.

 BYD F3 موديل 2023

وجاءت السيارة بنسبة ارتفاع بلغت 1490 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتضمن 360 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، بينما تتسمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة بحسب الفئة المقدمة الاولى خماسي السرعات مانيوال والاخر أوتوماتيكي الحركة.

 BYD F3 موديل 2023

الاسعار الرسمية بالسوق المصري للسيارة BYD F3 موديل 2023 

 

الفئة الاولى مانيوال BYD F3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك BYD F3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 450 ألف جنيه.

byd تقنية الفيديو BYD F3 BYD F3 موديل 2023 السيارة BYD F3 موديل 2023 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفرمان الفيفا| الأهلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

ارتجاج في المخ | صدمة لـ الوداد قبل نهائي أفريقيا أمام الأهلي

هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

دي فضيحة.. تعليق مثير من إعلامي على أزمة منشطات لاعب منتخب مصر

إيقاف جديد | ناقد رياضي يصدم كهربا بشأن غرامة الزمالك

بشرى للحجاج .. إجراء عاجل من شئون الحرمين

إصابة هتبعده 8 شهور عن الملاعب | خالد الغندور يصدم جماهير هذا النجم

موضوعات متعلقة

أقل سيارة فرنسية زيرو.. سعر سيتروين سي إليزيه موديل 2023 بعد الزيادة

الاسعار الجديدة لارخص سيارات جاك في مصر .. صور

40 ألف جنيه.. الاسعار الجديدة لـ جاك JS4 الرياضية

قدرات قوية لـ مرسيدس AMG GT63 المعدلة .. تسارع خارق |صور

فولفو تكشف عن EX30 الكهربائية الجديدة بمظهر رياضي

سعر BMW  "SERIES 2" i218 موديل 2023 في مصر

شيري تقدم نسختها الجديدة كليًا "تيجو 9" .. اعرف السعر والمواصفات

تبدأ من 650 ألف جنيه .. أسعار جميع سيارات MG في مصر

ترشيحاتنا

بعد أعمال التطوير.. أول صلاة جمعة داخل مسجد الظاهر بيبرس منذ 225 عاما|صور

المفتى يكشف شروط النيابة فى الحج ويؤكد: ليست مرتبطة بصلة القرابة

أوناجم: مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مصيرية لعائلاتنا ولجماهير الوداد

المفتي: مناسك الحج فرصة لبناء شخصية المسلم بطريقة متوازنة.. فيديو

حرارة ومنخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال أسبوع

بلاش الـ6 حاجات دي| هاني الناظر يقدم نصائح للتعامل مع حرارة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش الـ6 حاجات دي| هاني الناظر يقدم نصائح للتعامل مع حرارة الطقس

بعد وفاتها | العثور على مليون جنيه فكة جمعتها متسولة في قنا .. ايه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ ؟

بملابس جريئة .. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى عيد ميلاده

فيديو

بعد اكتشاف بئر السيدة عائشة.. السياحة الآثار تتخذ هذا القرار/ فيديو جراف

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ