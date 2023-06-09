أقل سعر في مصر .. اركب BYD موديل 2023 "زيرو" |صور

تقدم شركة BYD الصينية، اثنين من اصداراتها داخل السوق المصري، هما النسخة L3 والسيارة F3، والتي تعد واحدة من ارخص السيارات الصينية في مصر، والتي تقدمها BYD، حيث تم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 400 ألف جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة BYD F3 موديل 2023 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

BYD F3 موديل 2023

مواصفات السيارة BYD F3 موديل 2023 في مصر

تحتوي السيارة BYD F3 موديل 2023 زجاج كهربائي، وسنتر لوك، مع مقصورة داخلية واسعة تضم مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، مع وجود عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية تتضمن المقاعد الأمامية.

BYD F3 موديل 2023

وتأتي السيارة BYD F3 موديل 2023 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، وبنسبة طول كلي بلغت 4533 مم، و 1705 مم للعرض الكلي.

BYD F3 موديل 2023

وجاءت السيارة بنسبة ارتفاع بلغت 1490 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتضمن 360 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، بينما تتسمد قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة بحسب الفئة المقدمة الاولى خماسي السرعات مانيوال والاخر أوتوماتيكي الحركة.

BYD F3 موديل 2023

الاسعار الرسمية بالسوق المصري للسيارة BYD F3 موديل 2023

الفئة الاولى مانيوال BYD F3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك BYD F3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 450 ألف جنيه.