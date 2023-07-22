أرخص سعر لسيارة يابانية زيرو بالسوق السعودي.. صور

مازالت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، تتصدر قائمة السيارات اليابانية الارخص سعرًا المطروحة داخل السوق السعودي، حيث يتمطرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 48.300 ريال، وتعد هذه النسخة من ابرز السيارات الاقتصادية والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في السوق السعودي

وتنتمي السيارة ميتسوبيشي اتراج إلى فئة السيدان، حيث تبلغ ابعادها الخارجي بهذه النسب 4.245 متر للطول الكلي، و1.670 متر للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.515 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.550 متر، بينما تظهر السيارة مقدمة ذات ملامح حادة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS بالناحية الامامية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، مع زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي مع مشغل اسطوانات، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مقصورة داخلية مناسبة.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتستمد السيارة ميتسوبيشي اتراج اوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي"جر أمامي"متصل بمحرك 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر،وسرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، وزمن للتسارع يبلغ 14 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، ونسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في السوق السعودي

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 داخل السوق السعودي بقيمة سعرية تتراوح بين 48.300 ريال و 52.900 ريال.