بيلتا 2023.. سعر ومواصفات أرخص سيارة تقدمها تويوتا في مصر

تحظى إصدارات شركة تويوتا بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان مثل الأيقونة كورولا، والنسخة بيلتا موديل 2023 والتي تعد أرخص سيارات العلامة التجارية اليابانية في مصر.

وتأتي السيارة تويوتا بيلتا من خلال فئتين، مع سعر رسمي يبدأ من 640 الف جنيه، مع تصميم السيدان، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر وأبرز مواصفاتها الفنية.

تويوتا بيلتا موديل 2023

تعرف على مواصفات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

تحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على عدد 2 من الوسائد الهوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، و EBD، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، مع تجهيزات تتضمن، حساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، ومرايا جانبية كهربائية.

تويوتا بيلتا موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي فقط مكون من 4 نقلات "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج 138 نيوتن/متر، وقوة إجمالية بلغت 103 أحصنة.

تويوتا بيلتا موديل 2023

أبعاد وقياسات السيارات تويوتا بيلتا موديل 2023

الطول الكلي 4490مم.

العرض الكلي 1730 مم.

الارتفاع الكلي 1475 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 145 مم.

الطول الإجمالي لقاعدة العجلات 2650 مم.

مساحة التخزين الخلفية 478 لترا.

تويوتا بيلتا موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى موديل 2023 بسعر 640 الف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2023 بسعر 695 الف جنيه.