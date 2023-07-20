سعر تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر ..اعرف بكام

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والشهيرة، ابرزها النسخة كورولا 2023 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها من خلال عدة فئات، ويذكر أن اسعار السيارة قد ارتفعت خلال يوليو الجاري بقيمة اجمالية بلغت 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

تويوتا كورولا موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد والمواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر

تويوتا كورولا موديل 2023

تضم السيارة تويوتا كورولا 2023 عدة تجهيزات تتضمن، نظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة، بلوتوث، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف باور سترينج، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات بقوة 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "جر أمامي".

تويوتا كورولا موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات شهر يوليو

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 875 ألف جنيه بدلاً من 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 920 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 970 ألف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر مليون و34 ألف جنيه بدلاً من 934 ألف جنيه.