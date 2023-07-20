عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر ..اعرف بكام

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والشهيرة، ابرزها النسخة كورولا 2023 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يتم طرحها من خلال عدة فئات، ويذكر أن اسعار السيارة قد ارتفعت خلال يوليو الجاري بقيمة اجمالية بلغت 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

 تويوتا كورولا موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد والمواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر 

 تويوتا كورولا موديل 2023

تضم السيارة تويوتا كورولا 2023 عدة تجهيزات تتضمن، نظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة، بلوتوث، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف باور سترينج، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات بقوة 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "جر أمامي".

 تويوتا كورولا موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات شهر يوليو 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 875 ألف جنيه بدلاً من 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 920 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 970 ألف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2023 بسعر مليون و34 ألف جنيه بدلاً من 934 ألف جنيه.

 تويوتا كورولا موديل 2023
تويوتا كورولا تقنية الفيديو تويوتا كورولا كورولا موديل 2023 تويوتا كورولا موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

أحمد حسن: كولر تلقى عرضا مغريا من منتخب عربي

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

موضوعات متعلقة

للباحثين عن سيارة كهربائية.. سعر جيلي جيومتري C في مصر| صور

سعر MG 6 الجديدة بالسوق المصري ..اعرف بكام

أسعار ستروين C4 موديل 2023 في مصر .. صور

مستوحاه من اليخوت.. تعديل مميز لـ مرسيدس AMG G63 |صور

جينيسيس تقدم نسختها الفارهة  G90.. لمحي الفخامة الكورية

حقيقة أم خيال.. أغرب سيارة يمكن أن تراها في حياتك

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2023 في مصر .. صور

150 ألف جينه .. السعر الجديد للسيارة جيلي اوكافانجو 2023

ترشيحاتنا

بوتين: منطقة القطب الشمالي مهمة لـ روسيا من الناحية الاستراتيجية

إحنا في أمان.."التموين" تطمئن المواطنين بشأن القمح بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

صوت تحبه الملائكة.. علي جمعة يستعرض تلاوة نادرة للشيخ محمود علي البنا

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في المساحات غير المخصصة له وزاريا

بعد تكريمه من الأهلي.. شاهد أول تعليق من أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

هاني الناظر يحذر من الجلوس أمام المراوح والتكيفات لهذه الأسباب

شاهد فستان نوال الزغبي علي عارضة الأزياء يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

سر السيارة التي كادت تفسد صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

2023 الأكثر سخونة منذ 125 ألف سنة .. موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا وألسنة لهب تتربص برئة الأرض «فيديوجراف»

شغلتك رقاصة ؟!.. شقيقة ريم طارق ترد على تصريحات حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ