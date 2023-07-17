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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

شهدت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 زيادة سعرية جديدة في الأيام القليلة الماضية، حيث قدرت بـ 100ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المحلي، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالسوق المصري 

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الاسود، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وحصلت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.4 ثانية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك اعلى تجهيزًا سعة 4000 سي سي، 6 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مما يمنحها افضلية التسارع خلال 9.4 ثانية من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بعد زيادات يوليو الجديدة 

 

الفئة الأولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر مليون و950 ألف جنيه بدلاًمن مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و250 ألف جنيه.

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