الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا خلال يوليو 2023 .. صور

شهدت بعض إصدارات شركة تويوتا المطروحة في السوق المصري، عدد من التغيرات السعرية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية من شهر يوليو ومنها، النسخة بيلتا والتي ارتفع سعرها نحو 100 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة كورولا 2023.

وارتفعت أسعار السيارة الرياضية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بقيمة قدرها 100 ألف جنيه ايضا، بينما تراوح نسبة الزيادة للسيارة العائلية تويوتا روميون 2023 بين 100 ألف جنيه و 140 ألف جنيه بحسب الفئة المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية لسيارات تويوتا المقدمة في مصر، والتي ارتفعت اسعارها في يوليو الجاري.

احدث الاسعار الرسمية لسيارات تويوتا

1 – تويوتا بيلتا 2023

حصلت السيارة تويوتا بيلتا 2023 على تصميم السيدان، مع مقدمة أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من انتاج 103 حصانا، و 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات مع تقنية الدفع الامامي.

الفئة الاولى بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 695 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

احدث الاسعار الرسمية لسيارات تويوتا

2 – تويوتا كورولا 2023

تعمل السيارة تويوتا كورولا 2023 بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

الفئة ACTIVE أوتوماتيك بسعر 875 ألف جنيه بدلاً من 775 ألف جنيه.

الفئة COMFORTE أوتوماتيك بسعر 920 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه.

الفئة SMART أوتوماتيك بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه.

الفئة SMART SUNROOF أوتوماتيك بسعر 970 ألف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

الفئة ELEGANSE أوتوماتيك بسعر مليون و34 ألف جنيه بدلاً من 934 ألف جنيه.

احدث الاسعار الرسمية لسيارات تويوتا

3 – تويوتا فورتشنر 2023

تستمد تويوتا فورتشنر 2023 قوتها من محرك 2700 سي سي، 163 حصانا، متصل بناقل سرعات من 6 نقلات، مع زمن تسارع يبلغ 12.4 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، وتحتوي السيارة على محرك اخر 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الكلي.

الفئة الأولى بسعر مليون و950 ألف جنيه بدلاًمن مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و250 ألف جنيه.

احدث الاسعار الرسمية لسيارات تويوتا

4 - تويوتا روميون 2023

تأتي السيارة تويوتا روميون 2023 بتصميم عائلي، مع محرك رباعي الاسطوانات بقوة 103 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع 138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 675 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 715 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه.