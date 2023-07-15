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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة العائلية تويوتا روميون 2023 .. صور

تويوتا روميون موديل
تويوتا روميون موديل 2023

شهدت السيارة تويوتا روميون موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية، بلغت 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية والتي تضم 7 مقاعد.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة تويوتا روميون موديل 2023 في مصر. 

تويوتا روميون موديل 2023 

ابرز مواصفات السيارة العائلية تويوتا روميون 2023 

 

تضم السيارة تويوتا روميون موديل 2023 عدد 2 وسائد هوائية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، و أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، مع مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى قفل مركزي، وزجاج كهربائي.

تويوتا روميون موديل 2023 

ودعمت تويوتا روميون موديل 2023 بنظام صوتي مكون من 4 مكبرات، ومكيف هواء، ومدخل USB وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة داخلية يبلغ قياسها 7 بوصة، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة، مع اضاءة LED نهارية.

تويوتا روميون موديل 2023 

وتستمد السيارة تويوتا روميون موديل 2023 أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 نقلات، متصل بمحرك 1500 سي سي، يمكنه ضخ 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تويوتا روميون موديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا روميون موديل 2023 بعد اسعار شهر يوليو الجديدة 

 

الفئة الأولى تويوتا روميون موديل 2023 بسعر 675 ألف جنيه بدلاً من 575 ألف جنيه. 

الفئة الثانية تويوتا روميون موديل 2023 بسعر 715 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

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