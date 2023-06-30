أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالسوق المصري.. اركب 4X4

تتمتع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الفنية، حيث تقدم داخل السوق المصري بمحرك 2700 سي سي، واخر سعة 4000 سي سي، مع تنوع قدرات الدفع بين الخلفي، والدفع الكلي للعجلات، بينما يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا الاطار تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر وابرز المواصفات الفنية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

زودت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمكابح ABS و EBD، مع خاصية تجاوز المرتفعات والتعامل مع المنحدرات، وخاصية الثبات الالكتروني، مع وسائد هوائي للحماية، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا للمتابعة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي ومثبت سرعة.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وحصلت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على تصميم خارجي رياضية من فئة الـ SUV، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، يمكنه ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي من 6 نقلات "دفع خلفي".

تويوتا فورتشنر موديل 2023

كما تقدم سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك مكون من 6 اسطوانات "6 سلندر"، سعة 4000 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة من 6 سرعات "جر رباعي".

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية لسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك SMART محرك 2700 سي سي موديل 2023 بسعر 1,790,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ELEGANCE محرك 4000 سي سي موديل 2023 بسعر 1,990,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك SPORT محرك 4000 سي سي موديل 2023 بسعر 2,090,000 جنيه.