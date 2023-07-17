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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص تويوتا سيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

بيلتا موديل 2023
بيلتا موديل 2023 فئة السيارات السيدان

شهدة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 زيادة بشكل غير متوقع وغير مسبوق، وذلك يرجع الي العديد من الأسباب التي أثرت علي قطاع صناعة السيارات عالميا، منها عدم استقرار سعر الدولار، إضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 فئة السيارات السيدان

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مقصورة  تويوتا بيلتا موديل 2023 فئة السيارات السيدان

هذه الأسباب أدت الي عدم توافر الطرازات الجديدة موديل 2023 لدي الوكلاء والموزعين، ومن ضمن تلك السيارات التي ارتفع سعرها تويوتا بيلتا موديل 2023، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان .

 تويوتا بيلتا موديل 2023 فئة السيارات السيدان


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أرخص تويوتا سيدان موديل 2023 بالسوق المحلي المصري :

سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 فئة السيارات السيدان

- سعه محرك بيلتا السيدان

تستخدم تويوتا بيلتا موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، ومثبت بها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج بيلتا السيدان قوة 103 حصان، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل إلي 138 كم/ساعة .

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023

 تويوتا بيلتا موديل 2023 فئة السيارات السيدان

تتواجد سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 ، التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان داخل سوق السيارات المحلي بفئتين الأولي يصل سعرها الي 640 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 695 ألف جنيه .

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