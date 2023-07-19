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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ تويوتا كورولا كروس 2023 في الكويت .. صور

تويوتا كورولا كروس
تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تقدِّم العلامة التجارية اليابانية تويوتا باقة من الإصدارات الجديدة في السوق الكويتية للسيارات، ومن أبرز إصداراتها في فئة السيارات الرياضية كورولا كروس موديل 2023.

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تويوتا كورولا كروس موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

كما تتوفر تويوتا كورولا كروس موديل 2023 ونظام جر أمامي حسب الفئة، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 36 لترا، وتبلغ السرعة القصوى نحو 170 كيلومترًا في الساعة.

 

تتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمحرك هجين سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 122 حصانا، ومعدل استهلاك وقود يصل الى 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

 

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

الطول الكلي: 4.460 متر

العرض الكلي: 1.825 متر

الارتفاع الكلي: 1.620 متر

قاعدة العجلات: 2.640 متر

سعة صندوق السيارة: 407 لترات

سعة خزان الوقود: 36 لترا

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

 وتتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمجموعة من أقوى وسائل السلامة والأمان أبرزها نظام كشف حركة مجسم، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، وسائد هوائية للسائق والركاب، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات، و كاميرا خلفية، ومراقبة ضغط الإطارات.

تويوتا كورولا كروس موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 في الكويت بفئة واحدة فقط 1.8L XLE HEV ويبلغ سعرها 8,200 دينار كويتي.

 

 

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