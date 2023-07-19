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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 140 ألف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية مستعملة

صدى البلد

يبحث العديد من المستهلكين شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل، وقضاء الأمور البسيطة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة محلياً.

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أوبل كورسا

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

دايو ليجانزا

دايو ليجانزا موديل 2000

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن)، وتتسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

رينو سانديرو

رينو سانديرو موديل 2014

تعتمد السيارة رينو سانديرو موديل 2014 على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 170 ألف كيلومتر في الساعة.

 

دايو لانوس 

دايو لانوس موديل 2005

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2005 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قرائه العداد في السيارة دايو لانوس موديل 1999 نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

 

أوبل كورسا دايو ليجانزا رينو سانديرو دايو لانوس تويوتا كورولا

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