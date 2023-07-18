مرسيدس وتويوتا.. 5 سيارات رياضية جديدة في السوق المصري

يشهد سوق السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر تنوعاً كبيرا ومنافسة شديدة بين العديد من العلامات التجارية العالمية.

بيجو 3008 موديل 2023

بيجو 3008 موديل 2023

تعتمد السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، ويتمكن هذا المحرك من ضخ قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مع القدرة على الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية، بينما يصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن/متر.

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,414,990 جنيه

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,534,990 جنيه

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,689,990 جنيه

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بقيمة بلغت 1,699,990 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تستمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، وذلك للفئة الأولى فقط، حيث يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية ELEGANCEبقيمة قدرها 2,150,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة SPORTبقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

مرسيدس GLA

مرسيدس GLA موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة.

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 نحو 2,025,000 جنيه.

BMW X5 موديل 2023

BMW X5 موديل 2023

وتقدم الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، حيث تستطيع ضخ 340 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مع ناقل حركة "دفع رباعي" أيضا من 8 سرعات، بينما تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة ارتكازًا من النقطة 0 في مدة تستغرق 5.5 ثانية.

الفئة الأولى بقيمة 4,800,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة 5,900,000 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.