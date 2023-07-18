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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2023 في مصر

فولكس فاجن جولف موديل
فولكس فاجن جولف موديل 2023

تعتبر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 واحدة من أبرز سيارات الهاتشباك بالسوق المصري، وتتميز بالعديد من القادرات الفنية الرائدة.

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فولكس فاجن جولف موديل 2023

مواصفات السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023

تمتلك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوما بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

 

وتتسارع السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة فى مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية.

وتعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 على اطلالة شبابية مميزة حيث تمتعت بجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية ذات نظرات عدوانية، وسبويلر خلفي انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ، بطول 4258 مم، و عرض 1465 مم ، و 1492 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 380 لتر.

 

فولكس فاجن جولف موديل 2023

أسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نحو 1,290,000 جنيه

الهاتشباك مصر فولكس فاجن جولف موديل 2023 فولكس فاجن جولف

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