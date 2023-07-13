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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعب سنة.. سعر سيارة محمود حديدة المرسيدس.. صور

صدى البلد

نشر التيك توكر محمود حديدة صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رفقة سيارته الجديدة مرسيدس V-CLASS واصفا الصورة بـ "تعب سنة" ليثير جدلاً كبيراً في التعليقات، حيث تساءل المتابعين عن سعر السيارة .

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مرسيدس V-CLASS

مواصفات السيارة مرسيدس V-CLASS

تعتمد السيارة مرسيدس V-CLASS على محرك سعة 1991 سي سي، 4 سلندر رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 211 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، ونظام جر أمامي.

 

تتسارع السيارة مرسيدس V-CLASS من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 9.4 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس V-CLASS

قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس V-CLASS

الطول الكلي: 5.140 متر

العرض الكلي: 1.928 متر

الارتفاع الكلي: 1.928 متر

قاعدة العجلات: 3.200 متر

سعة صندوق السيارة: 1030 لترا

 

تتوفر السيارة مرسيدس V-CLASS بالعديد من مميزات الآمان والسلامة أبرزها كاميرا 360 ،  ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC) ، ونظام الوسائد الهوائية، Airbags ، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، والتحكم في الجر، ومحدد السرعة، والتحكم في ثبات المركبة (VSC).

مرسيدس V-CLASS

سعر سيارة مرسيدس V-CLASS

يبدأ سعر السيارة مرسيدس بنز مرسيدس بنز V-CLASS في السوق المصري بمليون و 345 ألف جنيه.

 

 

مرسيدس V-CLASS مرسيدس V-Class AIRBAGS Class محمود حديدة حديدة فيسبوك

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