تعب سنة.. سعر سيارة محمود حديدة المرسيدس.. صور

نشر التيك توكر محمود حديدة صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رفقة سيارته الجديدة مرسيدس V-CLASS واصفا الصورة بـ "تعب سنة" ليثير جدلاً كبيراً في التعليقات، حيث تساءل المتابعين عن سعر السيارة .

مرسيدس V-CLASS

مواصفات السيارة مرسيدس V-CLASS

تعتمد السيارة مرسيدس V-CLASS على محرك سعة 1991 سي سي، 4 سلندر رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 211 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، ونظام جر أمامي.

تتسارع السيارة مرسيدس V-CLASS من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 9.4 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس V-CLASS

قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس V-CLASS

الطول الكلي: 5.140 متر

العرض الكلي: 1.928 متر

الارتفاع الكلي: 1.928 متر

قاعدة العجلات: 3.200 متر

سعة صندوق السيارة: 1030 لترا

تتوفر السيارة مرسيدس V-CLASS بالعديد من مميزات الآمان والسلامة أبرزها كاميرا 360 ، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC) ، ونظام الوسائد الهوائية، Airbags ، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، والتحكم في الجر، ومحدد السرعة، والتحكم في ثبات المركبة (VSC).

مرسيدس V-CLASS

سعر سيارة مرسيدس V-CLASS

يبدأ سعر السيارة مرسيدس بنز مرسيدس بنز V-CLASS في السوق المصري بمليون و 345 ألف جنيه.