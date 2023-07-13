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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 150 ألف جنيه

صدى البلد

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر على العديد من السيارات الاعتمادية المميزة، ضمن أحد الحلول الاقتصادية البديلة عن شراء السيارات الجديدة نظراً لارتفاع أسعارها.

فيات سينا 

فيات سينا موديل 2007

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل الى 85 حصان وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات كما تأتي بخزان وقود سعة 48 لترk ,وتتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 12.4 ثانية . كما أن عزل المحرك جيد واستهلاكها جيد في البنزين الا في النسخ 1600 سي سي .

وبلغت قراءة العداد في السيارة فيات سينا موديل 2007 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، ويبدأ سعرها في سوق المستعمل بـ 120 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات. 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

رينو كليو

رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر، تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، بلغت قرائة العداد نحو 140 ألف كيلو متر.

 

سكودا أوكتافيا 

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

يبلغ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وتأتي بمحرك ينتج قوة قدرها 101 حصان، أربعة سلندر، سعته 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، وبلغت قراءة العداد 200 ألف كيلومتر

تبدأ أسعار السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

 

أوبل كورسا 

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

 

 

 

رينو كليو أوبل كورسا سكودا اوكتافيا فيات سينا هيونداي فيرنا

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