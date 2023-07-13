5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه.. صور

أدت الزيادة في أسعار السيارات الجديدة، إلى بحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اعتمادية مُستعملة بأسعار مناسبة للأغراض اليومية الأساسية.

يستعرض صدى البلد 5 من أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري ف السياق التالي.

ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه

شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو موديل 2010

تتوفر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 160 ألف جنيه، وتمتاز بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

يبلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من 150 ألف جنيه.

أوبل كورسا

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

سكودا فابيا

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400 سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

لادا جرانتا

لادا جرانتا موديل 2018

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2018 لادا جرانتا موديل 2018 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

بينما يتوفر المحرك الثاني للسيارة لادا جرانتا موديل 2018 بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة.

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2018 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.