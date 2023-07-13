عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه.. صور

صدى البلد

أدت الزيادة في أسعار السيارات الجديدة، إلى بحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اعتمادية مُستعملة بأسعار مناسبة للأغراض اليومية الأساسية.

يستعرض صدى البلد 5 من أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري ف السياق التالي.

سعر BMW X5 الجديدة في مصر.. صور

إلنترا وصني .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي  لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه

شيفروليه أفيو

شيفروليه أفيو موديل 2010

تتوفر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 160 ألف جنيه، وتمتاز بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

يبلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من 150 ألف جنيه.

أوبل كورسا

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

 

سكودا فابيا 

سكودا فابيا موديل 2001

توفرت السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

 

لادا جرانتا 

لادا جرانتا موديل 2018

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2018 لادا جرانتا موديل 2018 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

بينما يتوفر المحرك الثاني للسيارة لادا جرانتا موديل 2018 بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة.

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2018 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة.

لادا جرانتا سكودا فابيا أوبل كورسا شيفروليه أفيو ميتسوبيشي لانسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

سعر إم جي RX5 الجديدة بالسوق المصري

إلنترا وصني .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 الجديدة في مصر.. صور

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر 4X4 بالسوق المصري.. صور

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر.. صور

أخبار السيارات | 5 أنواع مستعملة بأسعار أقل من 135 ألف جنيه.. وصلت كام.. سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

حادث تحطم عنيف لأغلى سيارات فيراري على الطريق.. شاهد

بقوة 1877 حصانا.. الكشف عن إصدار جديدة من بنينفارينا باتيستا

ترشيحاتنا

تطور خطير.. حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق تايوان في استفزاز للصين

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

شاومينج لطلاب الثانوية العامة : اللي صور الامتحان يبعته

تعرف على موقف أليو ديانج النهائي من المشاركة في مباراة القمة

اندلاع حريق ضخم في مستشفي بكوريا وإخلاء 200 مريض بشكل عاجل

آبى أحمد في القاهرة عشية بدء التخزين الرابع لـ سد النهضة.. هل يحدث الاتفاق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ