سعر BMW X5 الجديدة في مصر.. صور

تعتبر السيارة BMW X5 موديل 2023 واحدة من أشهر إصدارات الفئة أكس الشهيرة، وتتميز بهيكلها الرياضي وتصميمها الشبابي العصري.

BMW X5

مواصفات السيارة BMW X5موديل 2023

وتقدم الفئة الأولى من السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، حيث تستطيع ضخ 340 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مع ناقل حركة "دفع رباعي" أيضا من 8 سرعات، بينما تتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة ارتكازًا من النقطة 0 في مدة تستغرق 5.5 ثانية.

تستطيع الفئة عالية التجهيز من السيارة BMW X5 موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية، حيث تتمتع بمحرك 4400 سي سي تيربو مكون من 8 أسطوانات، يتمكن من ضخ 540 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات "دفع رباعي".

BMW X5

قياسات وأبعاد السيارة BMW X5 موديل 2023

الطول الكلي: 4.922 متر

العرض الكلي: 2.004 متر

الارتفاع الكلي: 1.745 متر

قاعدة العجلات: 2.975 متر

سعة صندوق السيارة 645 لتر

سعة خزان الوقود: 83 لتر

BMW X5

وتتوفر السيارة BMW X5 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة وأنظمة الترفيه مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وحزمة التعليق التكيفية، و نظام كشف حركة مجسم، ووسائد هوائية، وقفل الباب التلقائي.

كما تتوفر السيارة BMW X5 موديل 2023 بمساعد الفرامل BA ، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

BMW X5

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة 4,800,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة 5,900,000 جنيه.