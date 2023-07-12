إلنترا وصني .. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

يشهد سوق السيارات في مصر منافسة قوية خاصة في فئة سيارات السيدان، ومن أبرزها نيسان صني وهيونداي النترا.

نيسان صني موديل 2024

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على نظام صوتي ترفيهي، وشاشة للفئات عالية التجهيز، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى مكيف هواء، وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 108 أحصنة، سعة 1500 سي سي.

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بقيمة قدرها 485,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 516,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 537,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2024 بقيمة قدرها 551,000 جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5 موديل 2023

حصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على ناقل سرعات مانيوال للفئة الأولى، أما الفئة الثانية والثالثة فتمتعت بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 114 حصانا.

الفئة الاولى مانيوال بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 495 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 520 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.

هيونداي النترا

هيونداي النترا HD موديل 2024

تاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

الفئة الاولى بقيمة بلغت 665,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة بلغت 675,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة بلغت 690,000 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة بلغت 700,000 جنيه

سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندرويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 659,000 جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 709,000 جنيه

تويوتا بيلتا موديل 2023

تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا،.

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 540,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 595,000 جنيه