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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLA موديل 2023 الجديدة في مصر.. صور

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية مرسيدس باقة من أقوى السيارات الجديدة في السوق المصري من أشهرها السيارة الرياضية مرسيدس GLA موديل 2023.

مرسيدس GLA موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس GLA موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة.

وتستغرق السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 زمنا قدره 8.7 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

مرسيدس GLA موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة مرسيدس GLA موديل 2023

الطول الكلي: 4.410 متر

العرض الكلي: 1.834 متر

الارتفاع الكلي: 1.611 متر

قاعدة العجلات: 2.729 متر

سعة صندوق السيارة 435 لترا

سعة خزان الوقود: 43 لترا

مرسيدس GLA موديل 2023

وتتوفر السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة وأنظمة الترفيه مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وحزمة التعليق التكيفية، و نظام كشف حركة مجسم، ووسائد هوائية، وقفل الباب التلقائي.

كما تتوفر السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 بمساعد الفرامل BA ، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

مرسيدس GLA موديل 2023

أسعار السيارة مرسيدس GLA موديل 2023

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 نحو 2,025,000 جنيه.

مرسيدس GLA موديل 2023 مرسيدس GLA GLA مرسيدس السيارات الرياضية

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