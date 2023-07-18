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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر 320 BMW موديل 2023 فى السوق المصرية .. صور

320 BMW موديل 2023
320 BMW موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الفارهة BMW العديد من الإصدارات الجديدة في السوق المصرية، ومن أشهرها سيارة السيدان الأنيقة 320 BMW موديل 2023 .

 320 BMW موديل 2023

محرك السيارة 320 BMW موديل 2023

تتوفر السيارة 320 BMW موديل 2023 بـ 3 أنواع من المحرك:

المحرك الأول: يضخ قوة تصل الى 170 حصانا، سعة 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر،  ونظام دفع حلفي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات،  وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.1 ثانية.

 320 BMW موديل 2023

المحرك الثاني: يضخ قوة تصل الى 258 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر، ونظام دفع حلفي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 400 نيوتن/متر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 5.9 ثانية.

المحرك الثالث: يضخ قوة تصل الى 510 حصانا، ونظام دفع حلفي للعجلات، سعة 3000 سي سي تيربو، 6 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

 

قياسات وأبعاد السيارة 320 BMW موديل 2023

تتوفر السيارة 320 BMW موديل 2023 بطول كلي 4.624 متر، وعرض الكلي 1.811 متر، وارتفاع الكلي: 1.416 متر، وقاعدة العجلات: 2.810 متر، وسعة صندوق السيارة 480 لترا.

 

 320 BMW موديل 2023

أسعار السيارة 320 BMW موديل 2023

الفئة الأولى ADVANTAGE بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بقيمة قدرها 2,300,000 جنيه.     

الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 2,400,000 جنيه.

الفئة الرابعة M SPORT بقيمة قدرها 3,100,000 جنيه.

الفئة الخامسة M340I XDRIVE بقيمة قدرها 3,470,000 جنيه.

الفئة السادسة M3 بقيمة قدرها 6,600,000 جنيه.

الفئة السابعة M3 COMPETITION بقيمة قدرها 7,500,000 جنيه.

الفئة السابعة COMPETITION X DRIVE بقيمة قدرها 7,800,000 جنيه.

320 BMW BMW Sport 320 BMW موديل 2023 البرلمان

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