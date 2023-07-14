السعر الجديد لـ بيجو 5008 موديل 2023 في مصر.. صور

شهدت أسعار السيارة الفرنسية الشهيرة بيجو 5008 موديل 2023 زيادة رسمية جديدة، وتراوحت قيمة الزيادة حسب الفئة بين 40 الى 60 ألف جنيه.
مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023
تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.
وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 نحو 219 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، مع متوسط استهلاك من الوقد يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.
قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023
الارتفاع الكلي: 1.646 متر
قاعدة العجلات: 2.840 متر
الطول الكلي: 4.641 متر
العرض الكلي: 1.844 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض: 190
سعة خزان الوقود: 53 لتر
سعة صندوق السيارة: 510 لتر
أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه
بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,869,990 جنيه