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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ بيجو 5008 موديل 2023 في مصر.. صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة الفرنسية الشهيرة بيجو 5008 موديل 2023 زيادة رسمية جديدة، وتراوحت قيمة الزيادة حسب الفئة بين 40 الى 60 ألف جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 نحو 219 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، مع متوسط استهلاك من الوقد يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

بيجو 5008 موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2023

الارتفاع الكلي: 1.646 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

الطول الكلي: 4.641 متر

العرض الكلي: 1.844 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 190

سعة خزان الوقود: 53 لتر

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

بيجو 5008 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 في السوق المصري

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,564,990 جنيه        

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,694,990 جنيه        

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الثالثة  GT بقيمة قدرها 1,859,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,869,990 جنيه

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