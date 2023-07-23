سعر تويوتا كورولا كروس في السعودية.. صور

تعتبر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الصانع الياباني المخضرم في السوق السعودي، وتتميز بتصميمها العصري وتجهيزاتها القوية.

كورولا كروس 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمحرك هجين سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 122 حصانا، ومعدل استهلاك وقود يصل الى 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر، تبلغ السرعة القصوى نحو 170 كيلومترا في الساعة.

كما تتوفر تويوتا كورولا كروس موديل 2023 ونظام جر أمامي حسب الفئة، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 36 لترا.

وتتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمجموعة من أقوى وسائل السلامة والأمان أبرزها نظام كشف حركة مجسم، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، وسائد هوائية للسائق والركاب، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و التحكم الديناميكي للثبات، و كاميرا خلفية، ومراقبة ضغط الإطارات.

كورولا كروس 2023

أبعاد السيارة تويوتا كورولا كروس 2023

الطول 4.460 متر.

العرض 1.825 متر.

الارتفاع 1.620 متر.

قاعدة العجلات 2.640 متر.

سعة التخزين الخلفية 407 لتر.

كورولا كروس 2023

أسعار السيارة كورولا كروس 2023 في السعودية

الفئة الأولى بسعر 93.265 ريال.

الفئة الثانية بسعر 102.350 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 115.690 ريال.