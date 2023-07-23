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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 660 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

صدى البلد

يشهد سوق السيارات في مصر منافسة قوية خاصة في فئة سيارات السيدان، ومن أبرزها نيسان سنتر وهيونداي النترا وتويوتا كورولا، سيتروين سي اليزيه، وفيات تيبو.

نيسان سنترا 

نيسان سنترا موديل 2024

تستخدم نيسان سنترا موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 118 حصانا و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي  CVT ، ونوع جر "أمامي"، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويبلغ  زمن التسارع 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

بلغت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 نحو 740,500 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2023

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

 

الفئة الأولى ACTIVE مانيوال بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

الفئة الثانية ACTIVE اوتوماتيك بقيمة سعرية 875,000 جنيه

الفئة الثالثة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه

الفئة الرابعة COMFORT بقيمة سعرية 920,000 جنيه

الفئة الخامسة سمارت بقيمة سعرية 950,000 جنيه       

الفئة السادسة فتحة سقف بقيمة سعرية 970,000 جنيه

الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 1,034,000 جنيه

الفئة الثامنة هايبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

هيونداي النترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HD موديل 2024

تأتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوما بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

 

الفئة الأولى بقيمة بلغت 665,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة بلغت 675,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة بلغت 690,000 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة بلغت 700,000 جنيه

 

فيات تيبو 

فيات تيبو موديل 2023

يضخ محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تتوفر بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي"، وتستغرق للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ  سرعتها القصوى نحو 192 كيلومترا في الساعة. 

 

الفئة الأولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة HB / ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE فيات تيبو موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HB / HIGHLINEفيات تيبو موديل 2023 بسعر 975 ألف جنيه.

 

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

سيتروين سي اليزيه موديل 2023

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندرويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 659,000 جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURY بسعر 709,000 جنيه   

 

 

 

 

فيات تيبو هيونداي النترا HD نيسان سنترا سيتروين تويوتا كورولا

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