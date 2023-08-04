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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار أرخص سيارات شيري اريزو 5 موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

ارتفعت خلال الأيام الماضية أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 10 آلاف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة في مصر، وعلى الرغم من هذه الزيادة السعرية تظل السيارة اريزو 5 هي ارخص نسخة تقدمها الشركة الصينية داخل السوق المصري.

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شيري اريزو 5 موديل 2023

وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في السوق المصري وأهم المواصفات الفنية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

محرك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

 

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 114 حصانا عند 6150 دورة في الدقيقة، و141 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 3800 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة أوتوماتيكي للفئة الثانية والثالثة، واخر مانيوال خماسي السرعات للفئة الاولى، مع تقنية الدفع الامامي لجميع الفئات.

شيري اريزو 5 موديل 2023

قياسات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

  • جنوط 16 بوصة.
  • الخلوص الارضي "الارتفاع عن الارض" 129 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.482 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2.670 مم.
  • طول السيارة 4.572 مم.
  • عرض السيارة 1.825 مم.
شيري اريزو 5 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة اريزو 5 موديل 2023 المقدمة من شيري

 

الفئة الاولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2023 سعرها الرسمي الجديد 460 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي جديد 505  ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 530 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023
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