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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة SUV من شيري موديل 2024 .. اعرف سعرها الان

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

تعتبر السيارة تيجو 3 هي ارخص سيارة رياضية تقدمها شيري داخل السوق المصري، على الرغم من تقديم موديل 2024، وزيادة سعرية جديدة شهدتها هذه النسخة بقيمة اجمالية بلغت 20 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

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وفي سياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص سيارة SUV تقدمها شيري موديل 2024 .. اعرف السعر والمواصفات 

شيري تيجو 3 موديل 2024

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي، ومحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، بالاضافة إلى وجود فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية، وقفل مركزي للابواب.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وجنوط رياضية يصل قياسها لـ 17 بوصة، بالاضافة إلى ايموبليزر مانع للسرقة، واضاءة نهارية LED، مع فتحة سقف كهربائية، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مزودة بكاميرا.

شيري تيجو 3 موديل 2024

ابعاد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

  • حقيبة خلفية تتسع لـ 550 لتر.
  • الطول الكلي 4.419 مم.
  • العرض الكلي 1.765 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.651 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2.510 مم.
شيري تيجو 3 موديل 2024

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر 

 

ارتفعت اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة اجمالية بلغت 20 الف جنيه، حيث تقدم بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

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