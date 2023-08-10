أرخص سعر لـ سيارات جيتور الجديدة في مصر .. صور

تواصل شركة جيتور من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات، بعد تقديم نسختها الجديدة داشينج، إلى جانب النسخة X90 PLUS، والسيارة X70 PLUS، والتي تعد ارخص سيارة مطروحة من قبل جيتور داخل السوق المصري، عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر وابرز مواصفات السيارة X70 PLUS الارخص من جيتور بالسوق المصري

جيتور X70 PLUS

مواصفات السيارة جيتور X70 PLUS

تستمد السيارة جيتور X70 PLUS قوتها من محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي DCT سداسي النقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

جيتور X70 PLUS

تجهيزات السيارة جيتور X70 PLUS

مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 اتجاهات.

مثبت سرعة.

6 مكبرات صوتية.

شاشة تتوسط قمرة القيادة بقياس 10.25 بوصة.

فتحة سقف بانوراما.

بلوتوث.

مكيف هواء.

حساسات حركة.

كاميرا خلفية وبانوراما.

جيتور X70 PLUS

زجاج خلفي ملون.

كشافات LED أمامية وخلفية.

فراملABS وEBD.

مراقبة النقاط العمياء.

تحذير مغادرة المسار.

نظام الثبات الالكتروني ESC.

نظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS.

جيتور X70 PLUS

سعر السيارة جيتور X70 PLUS في السوق المصري

تقدم السيارة جيتور X70 PLUS بسعر رسمي يبلغ 989 ألف جنيه للفئةLUXRY .