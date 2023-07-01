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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور X70 الـ SUV الصينية تباع بهذا السعر| صور

جيتور X70 الـ SUV
جيتور X70 الـ SUV الصينية

سيارة جيتور X70  الصينية من أشهر طرازات الصانع الصيني للسيارات، حيث تنتمي سيارة جيتور X70 موديل 2022 الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واشتره  X70  الصينية بسبب احتوائها علي محرك قوي سعة 1500 سي سي تيربو .

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2022

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2022 بالسوق المحلي المصري :

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2022

- محرك جيتور X70 الـ SUV

تتسارع سيارة جيتور X70 الـ SUV الصينية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وتصل سرعة جيتور X70 الصينية القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات جيتور X70  الصينية

مقصورة جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2022

حصلت سيارة جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2022 علي الكثير من المميزات الحديثة منها، إطارات رياضية مقاس 18 بوصة، ووسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات، وEBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، وتكييف ثنائي المناطق، وزر لـ تشغيل المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة وكسوة مقاعد مصنوعة من الجلد، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، وشاشة مقاس 10 بوصة، ومخرج USB، وبلوتوث، وراديو ومخارج V12.

- سعر جيتور X70 الـ SUV 

جيتور X70 الـ SUV الصينية موديل 2022

تتوافر سيارة جيتور X70 الـ SUV موديل 2022 الصينية داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها 509 ألف جنيه، والفئة الثانية يرتفع سرعها ليصل الي 549 ألف جنيه .

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