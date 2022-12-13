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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيتور X95 موديل 2022 في مصر .. صور

سعر جيتور X95 موديل
سعر جيتور X95 موديل 2022 في مصر

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية أن تعزز من مكانتها داخل السوق المصري، ومن بين الطرازات المطروحة محليًا هي النسخة جيتور X95 موديل 2022، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي من فئة الـ SUV الرياضية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة جيتور X95 موديل 2022 وسعرها في مصر.

 جيتور X95 موديل 2022

تضم السيارة جيتور X95 موديل 2022 نظام الثبات الالكتروني، وفرامل يد كهربائية، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، و EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية الامامية والجانبية، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة.

 جيتور X95 موديل 2022

وتحتوي السيارة جيتور X95 موديل 2022 على حساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومكيف هواء ثنائي المناطق، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وقفل مركزي، وفتحة سقف بانوراما، مع تقنية رصد النقاط العمياء، ومرايات جانبية طي.

 جيتور X95 موديل 2022

وتمتلك السيارة جيتور X95 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة مع دعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الاستخدام، واضاءة نهارية LED، وشاشة عدادات ديجيتال، مع زجاج خلفي معتم.

 جيتور X95 موديل 2022

وتتمتع السيارة جيتور X95 موديل 2022 بناقل سرعات مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية، مقترن بمحرك تيربو 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 197 حصانا، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، 4 سلندر.

 جيتور X95 موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة جيتور X95 موديل 2022

 

تقدم السيارة جيتور X95 موديل 2022 بسعر رسمي يبدأ 649.900 جنيه للفئة الاولى FULL OPTION، بينما تأتي الفئة الثانية HIGHLINE بقيمة قدرها 669.900 جنيه.

جيتور X95 موديل 2022 جيتور X95 موديل 2022 SUV السيارات الصينية

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