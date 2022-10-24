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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار جيتور X70 موديل 2022 .. صور

جيتور X70 موديل 2022
جيتور X70 موديل 2022

تقدم السيارة جيتور X70 عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT، و LUXURY لموديلات 2022، وتعد هذه النسخة من ابرز اصدارات الصانع الصيني المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

جيتور X70 موديل 2022 

تتمكن السيارة جيتور X70 موديل 2022 من الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات، خلال فترة زمنية مدتها 10 ثواني، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مكون من 8 سرعات.

جيتور X70 موديل 2022 

بينما تستمد جيتور X70 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

جيتور X70 موديل 2022 

وتحتوي السيارة جيتور X70 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، مكيف هواء بمخارج خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الالكتروني، ومكابح ABS و EBD، مع متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

جيتور X70 موديل 2022 

وتمتلك السيارة جيتور X70 موديل 2022 حزمة اخرى من التجهيزات مثل، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، زر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، واضاءة نهارية بتقنية LED، مع عكلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة 10 بوصة، وقفل مركزي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

 

السعر الرسمي للسيارة جيتور X70 موديل 2022 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك جيتور X70 موديل 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 509,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك جيتور X70 موديل 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 549,900 جنيه.

جيتور X70 السيارة جيتور X70 جيتور X70 موديل 2022 السعر الرسمي للسيارة جيتور X70

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