أحدث أسعار جيتور X70 موديل 2022 .. صور

تقدم السيارة جيتور X70 عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT، و LUXURY لموديلات 2022، وتعد هذه النسخة من ابرز اصدارات الصانع الصيني المطروحة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

جيتور X70 موديل 2022

تتمكن السيارة جيتور X70 موديل 2022 من الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات، خلال فترة زمنية مدتها 10 ثواني، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مكون من 8 سرعات.

جيتور X70 موديل 2022

بينما تستمد جيتور X70 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

جيتور X70 موديل 2022

وتحتوي السيارة جيتور X70 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، مكيف هواء بمخارج خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الالكتروني، ومكابح ABS و EBD، مع متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

جيتور X70 موديل 2022

وتمتلك السيارة جيتور X70 موديل 2022 حزمة اخرى من التجهيزات مثل، مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، زر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، واضاءة نهارية بتقنية LED، مع عكلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة 10 بوصة، وقفل مركزي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة".

السعر الرسمي للسيارة جيتور X70 موديل 2022

الفئة الاولى أوتوماتيك جيتور X70 موديل 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 509,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك جيتور X70 موديل 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 549,900 جنيه.