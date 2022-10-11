تناسب العائلة.. سعر ومواصفات جيتور X95 موديل 2022

تقدم شركة جيتور الصينية نسختها X95 موديل 2022 عبر فئتين من التجهيزات، الاولى FULL OPTION والثانية HIGHLINE، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنضم لفئة الـ SUV مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة جيتور X95 موديل 2022 بالسوق المصري.

جيتور X95 موديل 2022

تعتمد السيارة جيتور X95 موديل 2022 على باقة من تقنيات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، إلى جانب نظام الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، مع حساسات ركن وكاميرا لمساعدة قائد المركبة.

جيتور X95 موديل 2022

وتقدم السيارة جيتور X95 موديل 2022 بمرايات جانبية كهربائية ومكيف للهواء اوتوماتيكي، مع نظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع جنوط رياضية، وسقف بانوراما زجاجي، وابعاد خارجي بلغت 4875 مم للطول، و 1925 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1780 مم، مع قاعدة عجلات طولها 2855 مم.

جيتور X95 موديل 2022

وتقدم السيارة جيتور X95 موديل 2022 بناقل حركة طراز DSG مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، يعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على ضخ 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران 290 نيوتن/متر.

جيتور X95 موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة جيتور X95 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى جيتور X95 موديل 2022 بسعر 649,900 جنيه.

الفئة الثانية جيتور X95 موديل 2022 بسعر 669,900 جنيه.