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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور X90 موديل 2024 بتكنولوجيا متطورة | صور

جيتور X90 بلس الجديدة
جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 

قدمت سيارة جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 بالعديد من التحديثات التكنلوجية الجديدة منها نظام تثبيت السرعة المتكيف بدلا من العادي، تنتمي سيارة جيتور X90 بلس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 

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مقصورة جيتور X90 بلس

مقصورة جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 

زودت مقصورة سيارة جيتور X90 بلس بالعديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، ميزة التحذير من التصادم الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، و 6 وسائد هوائية، و 8 سماعات من سوني، ولوحة شاحن لاسلكي، وكسوة جلد، وتعديل كهربائي لمقعد السائق، وميزة الذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، وميزة تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيا، وميزة تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، ومرآة داخلية تدعم التظليل أتوماتيك، وميزة فتح الباب الخلفي بمستشعر القدم.

جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 


كما تحتوي مقصورة  X90 بلس موديل 2024 علي العديد من المميزات الإضافية منها، مقاعد جلد، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة سائق مقاس 12.3 بوصة، وميزة تحذير مغادرة المسار، وكاميرات 360 درجة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق به شاشة 9.7 بوصة للتحكم، وفتحة سقف بانوراما .

محرك جيتور X90 بلس الـ SUV

جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 

تحصل سيارة جيتور X90 بلس موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة  254 حصان، وعزم دوران  390 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

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