بمناسبة عيد الأضحى | سيارات جديدة سيدان تبدأ من 900 ألف جنيه

خلال الأعياد والمناسبات دائما ما ترتفع أسعار السيارات الجديدة عن السعر الرسمي ، بسبب إقبال المواطنين علي شرائها أو تغيير المستعملة بجديدة لقضاء عطلة عيد الأضحى.

بالتالي يتوافر بداخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة التي تنتمي الي فئة السيدان منها، سكودا سوبير، وفولكس فاجن باسات، وجاجوار XE .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان أسعارها تبدأ من 900 ألف جنيه ، بالسوق المحلي المصري .

1- سوبارو امبريزا

زودت سيارة سوبارو امبريزا السيدان بمحرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، تنتج سوبارو امبريزا موديل 2022 عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 179 كم/ساعة .

سوبارو امبريزا موديل 2022

تباع سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 السيدان داخل السوق المحلي بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

2- هوندا سيتى

تستخدم سيارة هوندا سيتى موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 121 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتخرج عزم دوران 145 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود هوندا سيتى السيدان الي 40 لتر .

هوندا سيتى موديل 2022

تتوافر سيارة هوندا سيتى موديل 2022 بداخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها 950 ألف جنيه، والثانية سعرها 990 ألف جنيه .

3- جاكوار XE

تحتاج سيارة جاكوار XE السيدان الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج جاكوار XE موديل 2022 عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وقوة 250 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

جاكوار XE السيدان

تتواجد سيارة جاكوار XE موديل 2022 السيدان بالسوق المصري للسيارات بسعر مليون و 100 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها يصل الي مليون و 350 ألف جنيه .

4- سكودا سوبيرب

تتسارع سيارة سكودا سوبيرب السيدان موديل 2022 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتستخدم سكودا سوبيرب السيدان عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

سكودا سوبيرب السيدان موديل 2022

سعر سيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 في سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 400 ألف جنيه، وتتوافر بفئة واحدة فقط .

5- فولكس فاجن باسات

تنتج سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع فولكس فاجن باسات السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وتستهلك 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

فولكس فاجن باسات موديل 2022

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتواجدة بالسوق المحلي المصري من سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2022 السيدان مليون و 600 ألف جنيه .