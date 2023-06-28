تماشيا مع العصر الكهربائي.. أوبل تعلن شعارها الجديد لعام 2024

انضمت أوبل إلى شركات صناعة السيارات الأخرى في تحديث شعارها مع انتقال الصناعة إلى صناعة السيارات الكهربائية، سيبدأ الشعار الجديد في الوصول إلى سيارات إنتاج أوبل في وقت مبكر من العام المقبل، وستقوم شركة صناعة السيارات بطرح الشعار الجديد لبقية إصداراتها خلال السنوات القادمة.

Opel

تساعد شارة صاعقة البرق الجديدة من أوبل أو "Blitz" باللغة الألمانية في ربط العلامة التجارية بالكهرباء، وتريد شركة صناعة السيارات أن تصبح علامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا بحلول عام 2028 ، وتخطط لإدراج 15 طرازًا كهربائيًا في محفظتها هذا العام ، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة فلوريان هويتل.

Opel

تصل أول مركبة إنتاج ترتدي الشعار الجديد في عام 2024 ، لكننا سنرى الكثير من الشارة المحدثة على مدار العام. ليس لدينا أي فكرة عن النموذج الذي سيزينه الشعار الجديد أولاً، وقالت أوبل إنه سيكون لها مقدمة موسعة للشعار في معرض ميونيخ للسيارات IAAهذا العام ، مع "مفاجأة" مخططة للزوار.

Opel

قامت شركة أوبل مؤخرًا بتحديث علامتها التجارية في عام 2020 بعد انضمامها إلى مجموعة PSA، والتي ستصبح جزءًا من Stellantis عندما اندمجت مع شركة Fiat Chrysler Automobiles. الشارة الجديدة ليست بعيدة عن الشارة الحالية ، مع إضافة مسافات إضافية حول علامة الصاعقة في المركز الذي يفصلها عن الدائرة المحيطة.

سيستمر الشعار الجديد في مركز وجه العلامة التجارية Opel Vizor، وهو عنصر أساسي في التصميم الخارجي والداخلي للسيارة، قال مارك آدامز ، نائب رئيس أوبل للتصميم: "يتقاطع" Blitz "الجديد الواثق مع الحلقة الداعمة الخالصة، مما يمنح شعارنا الأيقوني مظهرًا تقدميًا وعصريًا.

Opel

تنضم أوبل إلى قائمة متزايدة من صانعي السيارات الذين يقومون بتحديث علامتهم التجارية وشعاراتهم، وأعلنت إنفينيتي عن تغييرات طفيفة في شارتها الأسبوع الماضي ، حيث قدمت شعارًا جديدًا ثلاثي الأبعاد وهندسة معمارية جديدة لمراكز البيع بالتجزئة الخاصة بها. حتى الآن هذا العام ، أوبل هي رابع شركة لصناعة السيارات تقوم بتحديث شعارها ، وتنضم إلى جاكوار لاند روفر وبورشه.

منذ عام 2019 ، قامت فولكس فاجن ورينو وبيجو ونيسان ولوتس وكيا وجنرال موتورز وكاديلاك والعديد من الشركات الأخرى بتحديث شعاراتهم وشاراتهم. بينما يملأ صانعو السيارات محافظهم بالمركبات الكهربائية، فإنهم يقومون بتحديث أكثر من منتجاتهم للمساعدة في نقل اتجاه العملاء الجديد إلى العملاء.