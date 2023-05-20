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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ سكودا أوكتافيا 2023 بمصر .. صور

سكودا اوكتافيا موديل
سكودا اوكتافيا موديل 2023

تعتبر السيارة سكودا اوكتافيا واحدة من اشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من مليون و350 ألف جنيه حتى مليون و850 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة سعرية سابقة تراوحت بين 150 ألف و 325 ألف جنيه.

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سكودا اوكتافيا موديل 2023 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في سياق هذا الموضوع احدث الاسعار الرسمية للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

 

تستخدم السيارة سكودا اوكتافيا 2023 ناقل حركة ثماني السرعات، متصل بمحرك 1400 CC تيربو، رباعي الاسطوانات، بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال 9 ثواني.

سكودا اوكتافيا موديل 2023 

وتأتي الفئة الاخيرة من السيارة سكودا اوكتافيا 2023 RS، بمحرك 2000 سي سي تيربو، 4 سلندر ايضا، ولكن بقوة 245 حصانا، مع عزم دوران 370 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات، وانطلاقة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية.

سكودا اوكتافيا موديل 2023 

احدث اسعار السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر بعد الزيادات السعرية الاخيرة 

 

شهدت الفئة الاولى زيادة سعرية بلغت 160 ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه.

 

وارتفعت اسعار الفئة الثانية بنسبة 150 الف جنيه، لتصبح بـ مليون و475 الف بدلاً من مليون و325 جنيه.

 

وجاءت الفئة الثالثة بزيادة اجمالية بلغت 150 ألف جنيه، حيث ارتفع سعرها من مليون و400 ألف جنيه إلى مليون و 550 ألف جنيه.

 

ووصل سعر الفئة الرابعة إلى  مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و525 ألف جنيه، بعد زيادة اجمالية بلغت 325 ألف جنيه.

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