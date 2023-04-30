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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سكودا سوبيرب موديل 2023 .. صور

سكودا سوبيرب موديل
سكودا سوبيرب موديل 2023

شهدت قائمة سيارات شركة سكودا المطروحة داخل السوق المصري، بعض الزيادات السعرية الجديدة، ومنها النسخة سوبيرب موديل 2023 التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت أسعارها بقيمة بلغت 150 ألف جنيه، شملت النسخة الوحيدة التي تتوافر محليًا في الفترة الحالية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

سكودا سوبيرب موديل 2023 

تتمتع السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات، متصل بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سكودا سوبيرب موديل 2023 

ويتمكن محرك السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 من ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة.

سكودا سوبيرب موديل 2023 

وبهذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة عندما تنطلق من وضع السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كم.

سكودا سوبيرب موديل 2023 

الابعاد الخارجية للسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 

 

  • الطول 4861 مم.
  • العرض 1864 مم.
  • الارتفاع 1468 مم.
  • قاعدة العجلات 2841 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 625 لتر.
  • سعة خزان الوقود 66 لتر.
سكودا سوبيرب موديل 2023 

احدث اسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في السوق المصري بعد الزيادات الاخيرة 

 

ارتفع سعر السيارة نحو 150 ألف جنيه، ليصل السعر الرسمي للفئة الوحيدة المطروحة محليًا " Ambition" إلى مليون و700 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

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